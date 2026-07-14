INTELLEX verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

INTELLEX hat am 13.07.2026 die Bücher zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 48,83 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte INTELLEX 39,58 JPY je Aktie eingenommen.

INTELLEX hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17,32 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 26,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13,74 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 196,64 JPY. Im Vorjahr hatte INTELLEX 206,54 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahr hat INTELLEX im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 30,53 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 58,47 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 44,79 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at