Intellia Therapeutics stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Intellia Therapeutics hat am 11.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,81 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,100 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 15,1 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 9,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at