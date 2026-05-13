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13.05.2026 06:31:29
Intellia Therapeutics stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Intellia Therapeutics hat am 11.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,81 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,100 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 15,1 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 9,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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