Intellicheck Mobilisa: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Intellicheck Mobilisa stellte am 12.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,01 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,040 USD je Aktie erzielt worden.

Intellicheck Mobilisa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,0 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 27,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at