Intellicheck Mobilisa mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Intellicheck Mobilisa stellte am 12.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,03 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,020 USD erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 5,5 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Intellicheck Mobilisa 4,9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at