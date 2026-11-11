Intelligent Bio Solutions: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Intelligent Bio Solutions hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,86 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Intelligent Bio Solutions -3,500 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 1,4 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at