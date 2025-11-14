Intelligent Bio Solutions: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Intelligent Bio Solutions hat am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Intelligent Bio Solutions hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,35 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,700 USD je Aktie gewesen.

Intelligent Bio Solutions hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,1 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 27,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 0,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at