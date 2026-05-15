Intelligent Bio Solutions: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Intelligent Bio Solutions hat am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Intelligent Bio Solutions vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,80 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -4,400 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,1 Millionen USD – ein Plus von 45,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Intelligent Bio Solutions 0,7 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at