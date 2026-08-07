INTELLIGENT WAVE gewährte Anlegern Blick in die Bücher

INTELLIGENT WAVE hat am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 20,44 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 12,43 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,82 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,75 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 4,07 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 56,79 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 51,55 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 17,25 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 10,59 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 15,60 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at