INTELLIGENT WAVE: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

INTELLIGENT WAVE stellte am 05.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,34 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 7,96 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 3,75 Milliarden JPY gegenüber 3,54 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at