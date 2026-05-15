INTELLIGENT WAVE stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

INTELLIGENT WAVE stellte am 13.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 13,19 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 15,80 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 4,15 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,99 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at