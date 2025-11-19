dormakaba Aktie
WKN: 898080 / ISIN: CH0011795959
|
19.11.2025 01:00:00
Intelligente unterirdische Zugangskonzepte aus Montreal und Singapur
Steigende Wohndichte, der Klimawandel und begrenzte natürliche Ressourcen belasten die städtische Umwelt und zwingen Planer, nach Lösungen unter der Oberfläche zu suchen. Ob für öffentliche oder private Zwecke – Großstädte beweisen bereits, dass unterirdischer Raum neue Infrastruktur effizient aufnehmen kann.Weiter zum vollständigen Artikel bei Kaba Holding AG
