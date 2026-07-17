SUPPORT Aktie
WKN DE: A41AE3 / ISIN: JP3322820006
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17.07.2026 16:05:00
IntelliJ IDEA 2026.2 integriert Copilot und bietet Support für TypeScript 7.0
Die IDE ermöglicht die direkte Verwendung von GitHub Copilot und kann mit neuen Versionen der Programmiersprachen Java, Kotlin und TypeScript umgehen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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