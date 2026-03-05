Intellistake Technologies präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Intellistake Technologies hat am 02.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Intellistake Technologies vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,05 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,010 CAD je Aktie erwirtschaftet.

