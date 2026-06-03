Intellistake Technologies präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Intellistake Technologies gab am 01.06.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,03 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 90,57 Prozent auf 0,1 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,5 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at