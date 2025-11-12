Intellistake Technologies stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Intellistake Technologies hat am 10.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,04 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at