01.06.2026 06:31:29

Intellivate Capital Ventures öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Intellivate Capital Ventures hat sich am 29.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Intellivate Capital Ventures hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,02 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,010 INR je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat Intellivate Capital Ventures mit einem Umsatz von insgesamt 489,7 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 420,7 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 16,41 Prozent gesteigert.

Intellivate Capital Ventures hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,030 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,170 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Intellivate Capital Ventures im vergangenen Geschäftsjahr 1,93 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Intellivate Capital Ventures 1,66 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at

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