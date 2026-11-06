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06.11.2026 06:31:28
Intellivate Capital Ventures: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Intellivate Capital Ventures gab am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,10 INR gegenüber 0,020 INR im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 549,5 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 474,2 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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