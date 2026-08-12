Bullish Aktie
WKN DE: A41FDL / ISIN: KYG169101204
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12.08.2026 18:40:49
Intel’s $20 Billion Capital Raise Is a Bullish Tell for Its Foundry Business, Analyst Says
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