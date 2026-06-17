Intel Aktie

Intel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

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17.06.2026 13:26:00

Intels Auftragsfertigungsparte fährt die Technik Intel 18A-P hoch

Die optimierte Fertigungstechnik Intel 18A-P soll neue Kunden in Intels Chipfabriken locken. Sie folgt auf die seit Ende 2025 laufende Fertigung Intel 18A.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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