Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
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17.06.2026 13:26:00
Intels Auftragsfertigungsparte fährt die Technik Intel 18A-P hoch
Die optimierte Fertigungstechnik Intel 18A-P soll neue Kunden in Intels Chipfabriken locken. Sie folgt auf die seit Ende 2025 laufende Fertigung Intel 18A.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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