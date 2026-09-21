Micron Technology Aktie

Micron Technology für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 869020 / ISIN: US5951121038

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21.09.2026 21:30:01

Intel's CEO Just Gave Micron Technology Investors Great News

Investors can sometimes get great news from unexpected places. While investors typically focus on a company's earnings reports and press releases when assessing a stock's potential, it's also worth paying close attention to what others in the industry are saying.

Micron Technology (NASDAQ:MU) is a great example of a company where it's arguably more important to determine what lies ahead amid the memory shortage than anything else; investors know the current results are going to be strong. The big question is: how long is the shortage going to drag on? Management will likely have a rosy forecast, but when others in the industry also have a promising outlook, that can be the confirmation investors need to remain bullish on the stock.

Last week, Micron investors received terrific news from Intel (NASDAQ:INTC) CEO Lip-Bu Tan, who expects the memory shortage to be even worse next year.

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25.06.26 Micron Technology Outperform RBC Capital Markets
25.06.26 Micron Technology Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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Micron Technology Inc. 915,20 3,58% Micron Technology Inc.

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