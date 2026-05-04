Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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04.05.2026 18:00:00
Intel's Stock Hits a New All-Time High: Is It Still a Buy?
One of the hottest stocks of 2026 has undoubtedly been Intel (NASDAQ: INTC). It was already coming off a tremendous year in 2025 when its stock price jumped an impressive 84%. I thought it would be due to run out of steam, but it's done just the opposite. In fact, it's found another gear, and it's now up close to 170% since the start of the year.It's been an incredible run for Intel's stock, which has pushed its valuation up to new all-time highs. The big question right now is, can the tech stock go even higher?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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