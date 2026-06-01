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01.06.2026 06:31:29
Intense Technologies hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Intense Technologies hat am 29.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 9,58 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,21 INR je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 20,37 Prozent auf 281,3 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 353,2 Millionen INR gelegen.
Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -6,700 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Intense Technologies ein EPS von 7,00 INR in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Intense Technologies im vergangenen Geschäftsjahr 1,25 Milliarden INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 16,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Intense Technologies 1,50 Milliarden INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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