Intense Technologies präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Intense Technologies hat am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,58 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,34 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 260,6 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 22,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 334,8 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at