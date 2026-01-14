Intense Technologies: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Intense Technologies lud am 13.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 1,01 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,31 INR je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Intense Technologies im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,12 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 333,0 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 332,6 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at