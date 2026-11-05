Intensity Therapeutics Aktie
WKN DE: A3C9BX / ISIN: US45828J1034
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05.11.2026 13:54:42
Intensity Therapeutics, Inc Loss At -$3.544 Mln In Q3
(RTTNews) - Intensity Therapeutics, Inc (INTS) revealed Loss for third quarter of -$3.544 million
The company's bottom line came in at -$3.544 million, or -$1.09 per share. This compares with -$2.671 million, or -$1.55 per share, last year.
Intensity Therapeutics, Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$3.544 Mln. vs. -$2.671 Mln. last year. -EPS: -$1.09 vs. -$1.55 last year.
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