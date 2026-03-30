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30.03.2026 06:31:29
Intensity Therapeutics legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Intensity Therapeutics hat am 27.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Intensity Therapeutics ein Ergebnis je Aktie von -5,500 USD vermeldet.
Intensity Therapeutics vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 8,560 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -29,250 USD je Aktie erwirtschaftet.
Redaktion finanzen.at
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