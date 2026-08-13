Intensity Therapeutics stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Intensity Therapeutics präsentierte am 11.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1,11 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Intensity Therapeutics ein Ergebnis je Aktie von -3,250 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.at