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14.10.2026 06:31:29
INTER ACTION legte Quartalsergebnis vor
INTER ACTION lud am 13.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 8,08 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 4,44 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 22,11 Prozent zurück. Hier wurden 816,8 Millionen JPY gegenüber 1,05 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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