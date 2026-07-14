14.07.2026 06:31:29

INTER ACTION mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

INTER ACTION hat am 13.07.2026 die Bücher zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,61 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte INTER ACTION ein EPS von 6,97 JPY je Aktie vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 17,92 Prozent auf 1,12 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,37 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 51,64 JPY. Im letzten Jahr hatte INTER ACTION einen Gewinn von 89,45 JPY je Aktie eingefahren.

Das vergangene Geschäftsjahr hat INTER ACTION mit einem Umsatz von insgesamt 4,82 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,67 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um -27,69 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at

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