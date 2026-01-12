INTER ACTION: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

INTER ACTION hat am 09.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS belief sich auf 17,18 JPY gegenüber 26,93 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Mit einem Umsatz von 1,08 Milliarden JPY, gegenüber 1,69 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 35,94 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at