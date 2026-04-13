INTER ACTION: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

INTER ACTION hat am 10.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS belief sich auf 26,41 JPY gegenüber 6,93 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 24,69 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,57 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,26 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at