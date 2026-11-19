Inter Cars präsentierte in der am 17.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 20,74 PLN beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Inter Cars 16,79 PLN je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 6,29 Milliarden PLN beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,41 Milliarden PLN umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at