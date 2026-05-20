Inter Cars präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Inter Cars präsentierte am 18.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 14,91 PLN, nach 11,13 PLN im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 5,43 Milliarden PLN vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Inter Cars 4,78 Milliarden PLN umgesetzt.

Redaktion finanzen.at