Inter Cars präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Inter Cars hat am 08.09.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es stand ein EPS von 19,92 PLN je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Inter Cars noch ein Gewinn pro Aktie von 13,23 PLN in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,20 Prozent auf 5,99 Milliarden PLN. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,34 Milliarden PLN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at