Inter Company hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Inter Company veröffentlichte am 11.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Inter Company hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,16 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,110 USD je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 72,16 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 786,2 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 456,7 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,530 USD beziffert, während im Vorjahr 0,390 USD je Aktie in den Büchern standen.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Inter Company mit einem Umsatz von insgesamt 2,66 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,79 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 48,03 Prozent gesteigert.
Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,573 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 1,60 Milliarden USD ausgegeben.
