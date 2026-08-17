Inter Globe Finance hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Inter Globe Finance präsentierte am 14.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Inter Globe Finance hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,04 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,57 INR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 21,30 Prozent auf 529,1 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 672,3 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at