Inter Globe Finance präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Inter Globe Finance hat am 18.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 4,09 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Inter Globe Finance 1,21 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 23,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 480,4 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 625,2 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at