|
21.11.2025 06:31:44
Inter Globe Finance präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Inter Globe Finance hat am 18.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
In Sachen EPS wurden 4,09 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Inter Globe Finance 1,21 INR je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 23,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 480,4 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 625,2 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSorge um ausbleibende US-Leitzinssenkung: ATX mit deutlichen Verlusten -- DAX ebenfalls tiefer - 23.000 Punkte-Marke zurück erobert -- Handel in Asien endet mit teils deutlichen Verlusten
Am heimischen Aktienmarkt sind Verluste zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt wird das Minus kleiner. In Fernost sind am Freitag teils deutliche Abschläge zu sehen.