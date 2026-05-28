Inter Globe Finance zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Inter Globe Finance hat sich am 26.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 2,65 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -5,010 INR je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Inter Globe Finance im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,69 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 367,1 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 314,6 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 2,06 INR präsentiert. Im Vorjahr hatte Inter Globe Finance ein EPS von 4,14 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 23,51 Prozent auf 1,79 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,45 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at