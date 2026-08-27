Inter Industries stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Inter Industries hat am 25.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,06 ILS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,150 ILS erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,91 Prozent auf 206,7 Millionen ILS aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 173,9 Millionen ILS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at