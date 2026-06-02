Inter Industries stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Inter Industries hat sich am 31.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Inter Industries hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,06 ILS je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,020 ILS je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 187,2 Millionen ILS vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Inter Industries 175,5 Millionen ILS umgesetzt.

Redaktion finanzen.at