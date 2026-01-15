|
INTER LIFE veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
INTER LIFE hat am 14.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
INTER LIFE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,73 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 12,73 JPY je Aktie gewesen.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 29,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,92 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3,48 Milliarden JPY.
Redaktion finanzen.at
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
