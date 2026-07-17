INTER LIFE zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

INTER LIFE lud am 15.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2026 endete.

Das EPS wurde auf 39,57 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte INTER LIFE 26,62 JPY je Aktie verdient.

Umsatzseitig wurden 5,76 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte INTER LIFE 4,98 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at