Inter Parfums: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Inter Parfums äußerte sich am 24.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,88 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,750 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Inter Parfums im vergangenen Quartal 386,2 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Inter Parfums 361,5 Millionen USD umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 5,24 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 5,12 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,49 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,49 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 1,45 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at