Inter Parfums: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Inter Parfums hat am 05.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS belief sich auf 1,35 USD gegenüber 1,32 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 344,9 Millionen USD – ein Plus von 1,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Inter Parfums 338,8 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at