Inter Parfums Aktie
WKN: 883617 / ISIN: US4583341098
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08.04.2026 13:49:23
Inter Parfums CEO Sells $1.8 Million in Stock With Shares Down 10% Year Over Year
Jean Madar, the CEO of Inter Parfums (NASDAQ:IPAR), reported the indirect sale of 20,000 shares of common stock on April 2, 2026 for a transaction value of about $1.82 million, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($91.02); post-transaction value based on April 2, 2026 market close ($90.61).Inter Parfums is a leading player in the global fragrance market, operating with a portfolio of prestigious licensed brands and a diversified distribution network. The company’s dual-segment structure enables it to serve both U.S. and international markets efficiently, supporting resilient revenue streams. Its focus on brand partnerships and innovation in fragrance development underpins its competitive position within the household and personal products industry.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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