Inter Parfums stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Inter Parfums hat am 05.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,05 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,93 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Inter Parfums im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,17 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 429,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 424,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at