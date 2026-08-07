Inter Parfums: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Inter Parfums hat sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Inter Parfums hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,95 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,990 USD je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 341,0 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Inter Parfums 333,9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at