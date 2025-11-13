Inter Pharma: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Inter Pharma hat am 11.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurden 0,07 THB je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Inter Pharma 0,010 THB je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz wurden 556,0 Millionen THB gegenüber 436,1 Millionen THB im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at