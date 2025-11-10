Inter Pipeline legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Inter Pipeline hat am 07.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,06 Milliarden CAD – eine Minderung von 16,86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,27 Milliarden CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at