Inter Pipeline: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Inter Pipeline hat am 10.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Umsatzseitig wurden 1,04 Milliarden CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Inter Pipeline 1,03 Milliarden CAD umgesetzt.

Mit einem Umsatz von 4,26 Milliarden CAD, gegenüber 4,63 Milliarden CAD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 8,00 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at